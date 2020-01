Lepszej ceny nie będzie. Half-Life i Half-Life 2 za darmo na Steam!

Jeśli jakimś cudem nie graliście jeszcze w Half-Life i Half-Life 2, to mam dla Was świetną wiadomość. Obie kultowe produkcje Valve dostępne są za darmo. Lepszej promocji na te tytuły nie można wymyślić.

W marcu na Steam ma pojawić się Half-Life Alyx, czyli nowa odsłona kultowej serii. Z jedne strony jest to jakieś spełnienie oczekiwań dotyczących Half-Life 3, z drugiej pewne rozczarowanie, bo tytuł przeznaczony jest na gogle wirtualnej rzeczywistości – no cóż, chyba nie tego się spodziewaliśmy.

Niejako na osłodę, choć raczej by odpowiednio przygotować do nowej gry osoby, które jakimś cudem nie zapoznały się jeszcze z dwiema poprzednimi częściami, Valve zdecydowało, że Half-Life i Half-Life 2 dostaną czasową promocję na Steam. Jak fajną? Kapitalną, oba tytuły dostępne są za darmo i będziemy je mogli pobrać w tej niezwykle korzystnej cenie do 1 kwietnia 2020 roku. Na dobrą sprawę ściągniecie cztery tytuły, bo oprócz Half-Life i Half-Life 2 darmowe są również Half-Life 2: Episode One oraz Half-Life 2: Episode Two.

Oczekiwania wobec Half-Life Alyx (które ma się rozgrywać między Half-Life i Half-Life 2 są ogromne i wiele mówi się o tym, że może być to najlepsza gra na gogle wirtualnej rzeczywistości. Czy tak faktycznie będzie? Przekonamy się już niedługo. Dokładna data premiery gry nie ozostała jeszcze ujawniona, ale powinno to nastąpić już wkrótce.

źródło