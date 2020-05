Grupa hakerów żąda 21 milionów dolarów od nowojorskiej kancelarii prawniczej, która reprezentuje światowej sławy gwiazdy – takie, jak Madonna, Elton John i Lady Gaga. Podobno chodzi o jedną z dwóch grup – REvil lub Sodinokibi. Co zrobili? Ukradli z komputerów firmy Grubman Shire Meiselas & Sacks’ 756 GB danych, w tym osobistą korespondencję, numery telefonów i adresy e-mail.

Jak donosi Variety, hakerzy próbowali już udostępnić 1 GB tych danych w serwisie Mega, ale ich konto zostało szybko zablokowane. Wypuszczono też do sieci screenshota kontaktów Madonny, co oczywiście miało na celu uwiarygodnienie posiadanych danych.

Możemy potwierdzić, że staliśmy się ofiarą cyberataku. Powiadomiliśmy już o tym naszych klientów i personel. Zatrudniliśmy też najlepszych na świecie ekspertów, którzy specjalizują się w tego typu sprawach i pracujemy bez przerwy by rozwiązać ten problem.

Jeśli faktycznie za sprawą stoi grupa REvil, to doda go sobie do CV obok tegorocznego ataku na Travelex, podczas którego ukradziono 5GB wrażliwych danych klientów i zażądano za nie 6 milionów dolarów. Oczywiście pieniądze miały zostać przekazane za to, że grupa nie udostępni danych online.

