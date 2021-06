Rockstar odcina GTA Online od starych konsol

Gry sieciowe nie będą żyć wiecznie — a przynajmniej te na konsolach. Gracze na PC zawsze mogą obejść zamknięcie oficjalnych serwerów, ale konsolowcy zostają z niczym. GTA Online to stale rozwijany, rozbudowany, cieszący się ogromną popularnością moduł, który każdego kwartału przynosi Rockstar Games ogromne zyski. Jest na tyle dobrze, że już tej jesieni Grand Theft Auto V zawita na trzecią z kolei (!) generację konsol. Ale jeżeli gracie w GTA Online na PlayStation 3 albo Xboksie 360, to nie mam dla was dobrych wiadomości. Jeszcze w tym roku dostęp do gry zostanie Wam odcięty.