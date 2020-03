Nie do wiary, że ta usługa Google wciąż istnieje. Co najlepsze, dostanie solidny redesign!

Grupy dyskusyjne? Który mamy rok, 2002? Nie, 2020 — ale jeżeli umknęło to Waszej uwadze, to grupy Google wciąż istnieją, działają i… tak, to dość niezwykła sytuacja. Zwłaszcza w kontekście ubijania dziesiątek innych usług przez internetowego giganta. Ale poza tym że grupy Google istnieją, to wciąż obsługują ogólnoświatowy system grup dyskusyjnych Usenet. Jeżeli korzystacie z internetu dłużej niż 18 lat, to prawdopodobnie też co nieco tam poczytaliście i napisaliście (no dobra, albo chociaż o nich słyszeliście) — ale dla mnie to wręcz niepojęte, że po zabiciu czytnika RSS i wielu innych cieszących się dużą popularnością projektów, Google zdecydowało się wciąż przytrzymać przy życiu właśnie grupy. Ba, mało tego — doczekają się one Material Designu!

Material Design w Grupach Google

Material Design zaprezentowano w 2014 na konferencji I/O — i regularnie, jedna po drugiej, usługi i aplikacje Google doczekały się wariantów w nowych szatach. Mamy 2020 i nareszcie takowego doczekają się także ich Grupy — niewiarygodne!