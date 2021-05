Google otwiera swój pierwszy sklep. Nowojorczycy mają powody do radości!

Apple Store to jedne z tych sklepów z elektroniką o których słyszał każdy pasjonat nowych technologii. Ale prawda jest taka, że gigant z Cupertino nie jest jedynym oferującym swoje autorskie sklepy — przechadzając się Piątą Aleją w Nowym Jorku trudno przejść obojętnie obok analogicznego przybytku od Microsoftu. Czy robi równie duże wrażenie co konkurencja? Cóż – no nie da się ukryć, że nie — ilekroć go nie odwiedzałem, to klimat był nie ten, porządek nie ten, a i pracownicy z iPhone’ami w dłoniach gdy na rynku wciąż obecny był Windows Phone wyglądali dość zabawnie. Ale za kilka tygodni własnych sklepów dorobi się także Google. Lokalizacja zaś nie będzie przypadkowa, bo ich własny sklep z produktami który będzie czymś więcej niż kilkutygodniowym pop-upem otworzy się w nowojorskim Chelsea, tuż obok ich kampusu.

Wszystkie urządzenia Google w jednym miejscu

Sklep Google ma być dla miłośników produktów firmy tym, czym Apple Store u konkurencji. Mają znaleźć tam wszystkie dostępne obecnie w produkcji urządzenia: od smartfonów Pixel, przez wszelkiej maści akcesoria, Chromecasty, Pixelbooki, na zegarkach Fitbit i smart-home’owych urządzeniach Nest kończąc. Poza tym że będą mogli przyjść, obejrzeć i kupić je na miejscu — nic nie stanie także na przeszkodzie by zamówić je online z odbiorem w tamtejszym sklepie. Firma również będzie chciała zaprezentować potencjalnym klientom jak ekosystem ich usług ze sobą współpracuje, a pracownicy mają być przeszkoleni by potrafić rozwiązać wszelkie problemy techniczne z którymi przybędą do nich klienci, a znając Google… spodziewam się luźnej przestrzeni i miejsca, w którym każdy będzie czuł się swobodnie i miło.

Wraz z rozrostem portfolio firmy taki ruch wydawał się być nieuniknionym. Fajnie, że gigant zdecydował się nareszcie na coś więcej, niż kolejny pop-up. Oby tylko był to pierwszy z wielu. Kto wie, może za kilka lat w ten sposób będziemy mogli kupić Pixele także w Polsce? ;-)

