Domyślnie śledzenie historii lokalizacji jest wyłączone — ale nawet jeśli macie je aktywowane, to teraz domyślną opcją będzie usuwanie danych po 18 miesiącach. To samo dotyczy aktywności w sieci i aplikacjach dla nowych kont. Dla YouTube: automatyczne usuwanie danych ustawione jest domyślnie na 36 miesięcy dla nowych kont. Dużo? No dużo — ale lepsze to, niż domyślne przechowywanie ich w nieskończoność — a kto chce, może zajrzeć do odpowiedniej zakładki i wyklikać nową opcję. Obecni użytkownicy mogą wybrać opcję automatycznego usuwania po 3 lub 18 miesiącach. Uwaga: przedstawione automaty nie obejmują wszystkich usług, w Gmailu, Dysku Google czy Zdjęciach których celem jest przechowywanie wszystkich prywatnych danych użytkowników, takowe są wciąż domyślnie wyłączone.

Nie da się ukryć, że są to zmiany na lepsze. Ale Google regularnie ostatnio podsuwa nowe narzędzia, które pozwalają zostawiać mniej śladów i czuć się bezpieczniej — jednym z takich flagowych przykładów wciąż pozostaje tryb incognito w… Mapach Google!

Źródło