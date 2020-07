Co tak słabo, drogie Google?

Nie twierdzę, że wszystkie aplikacje Google są słabe. Duża część, jak YouTube, Mapy czy Gmail są liderami w swoich działach. Niestety, na każdą dobrą aplikację w przypadku Google przypadają 2 albo 3 będące, nie ukrywajmy, niewypałami, bądź też w najlepszym razie – projektami które szybko umierają śmiercią naturalną. Jeżeli Google rzeczywiście wykorzystuje te dane dla swoich własnych benefitów, to teoretycznie nie powinniśmy być świadkami takich aspektów jak dublowanie się funkcjonalności, czy nagłe zastępowanie jednej aplikacji inną. Nie powinno być nieprzemyślanych ruchów czy dodawania zbędnych funkcjonalności. A tymczasem większość projektów Google to eksperymenty, które firma tak samo szybko tworzy jak i uśmierca. I nie mam nic przeciwko takiemu podejściu – uważam, że dzięki temu właśnie na rynku pojawiają się innowacje. Dlatego też uważam, że nawet jeżeli Google wykorzystuje nasze dane w kreowaniu swoich pomysłów, to chyba się do tego za bardzo nie przykładają. Widać to m.in. po nowościach, jakie wdrożyli w Gmailu, gdzie dla wielu osób wciąż będzie to tylko Gmail i trzy niepotrzebne zakładki.

A może w tym wypadku po prostu za słabo szpiegowali…

