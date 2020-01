Google mówi, że ma „najlepszego chatbota na świecie” – kłamie?

Ale takie rozwiązania trzeba rozwijać

I dla „Meena” zbudowano nawet nową metodykę oceny chatbota. „Sensibleness and Specificity Average” mierzy różne czynniki, które wpływają na to, jak oceniamy robotycznego rozmówcę. Ludzie, gdy mają do czynienia z takimi tworami, lubią porównywać je do żywych ludzi. Tak, to człowiek jest materiałem porównawczym dla chatbota i czym bliżej chatbotowi jest do ludzi – tym lepiej.

Szkoda jednak, że z Meena jeszcze nie porozmawiamy. Ale, jest na to pewne wytłumaczenie. Otóż, Google najpewniej pamięta to, co stało się z innym innowacyjnym chatbotem, którego stworzył Microsoft i… umieścił go w konwersatywnej platformie społecznościowej. Tay, która wylądowała na Twitterze, przez jakiś czas była w miarę normalnym, czasami nieco ograniczonym chatbotem. Ale wystarczyło dosłownie kilka dni, a Tay zmieniła się w rasistkę i wielbicielkę Donalda Trumpa. Raczej nie trzeba tłumaczyć, że Microsoftowi taki obrót spraw się nie spodobał i postanowił wyłączyć swojego chatbota. Google natomiast w tym momencie pewnie wdraża wszelkie filtry, które nie pozwolą Meena na jakiekolwiek ekstrawagancje. To ma być przede wszystkim użyteczny, dobry chatbot.