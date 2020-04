Najlepsze galerie zdjęć na Androida: TOP 4 aplikacji

Piktures – mój ulubiony zamiennik systemowej galerii zdjęć na Androida

Piktures pojawiło się na platformie Google Play kilka lat temu. Nagle i bez szumnych zapowiedzi. Ale to wystarczyło, by skraść serca użytkowników i stać się jedną z najczęściej polecanych aplikacji w swojej kategorii. Na pierwszy rzut oka: Piktures jest niepozorne. Próżno tam szukać tysiąca opcji, ale… on naprawdę ich nie potrzebuje. Bo będąc miłą dla oka i łatwą w użyciu aplikacją z pakietem atrakcyjnych funkcji okazał się strzałem w dziesiątkę dla użytkowników z całego świata. Piktures pozwala na szybką (podstawową) edycję zdjęć, odtwarzanie wideo i tworzenie gifów. Ponadto bez problemu zsynchronizujemy z programem zdjęcia przechowywane w chmurze, dzięki czemu będą one na wyciągnięcie ręki w tej jednej galerii. Nie zabrakło też opcji ukrywania wrażliwych zdjęć w „sejfie” zabezpieczonym kodem PIN.

Piktures dostępne jest za darmo.

Memoria – świeży projekt, który pozwoli ukryć i zaszyfrować zdjęcia

Memoria to najnowsza z aplikacji w tym zestawieniu. Pojawiła się raptem kilka tygodni temu, ale udało jej się narobić sporo szumu. Aplikacja podzielona została na trzy części: ze zdjęciami, albumami i ulubione. Wszystko standardowo wyświetlane jest chronologicznie, ale jednym stuknięciem możemy zmienić metody sortowania (także z uwzględnieniem pojedynczych folderów, nie tylko całościowo). Do tego dochodzi skuteczna wyszukiwarka, no i jeden z ulubionych elementów: ukrywanie treści. Skarbiec w Memoria nie tylko pozwala ukryć zdjęcia, ale też je szyfruje. Warto mieć jednak na uwadze, że ta, i inne najciekawsze opcje, dostępne są wyłącznie w wersji pro — podobnie jak tryb przybliżania czy dostęp do motywów, ustawienia kolorów aplikacji i usunięcie reklam.

Memoria dostępna jest za darmo w Google Play.

1Gallery — oferuje fantastyczny sejf, ale na tym jeszcze nie koniec

1Gallery to produkt, którego twórcy największą wagę przywiązują właśnie do… sejfu, w którym możemy bezpiecznie przechowywać materiały z naszej biblioteki. Jego obecność i skuteczność komunikowane są niemal na każdym kroku. Ale jak widzicie po tym zestawieniu — właściwie wszystkie fajne aplikacje to mają. To co takiego 1Gallery jest w stanie zaoferować ponadto? To fenomenalna galeria sama w sobie, która posiada wsparcie nie tylko dla JPG i PNG, ale także tych większych: RAW, SVG oraz panoramy. Posiada też wbudowane edytory: bez problemu przytniemy tam materiały wideo, a także obrócimy, wykadrujemy i zmniejszymy fotografie.

1Gallery dostępne jest za darmo w Google Play.

F-Stop Gallery: klasyka gatunku, która wciąż jest doskonała

F-Stop Gallery właściwie od lat pojawia się w temacie najlepszych galerii na Androida. To aplikacja która ma już swoje lata, ale jej twórcy regularnie dbają o aktualizacje i stale udoskonalają swój produkt. Zaawansowany moduł wyszukiwania (także w oparciu o metadane — w tym model aparatu), świetnie opracowana mapa geolokalizacji bazująca na danych Google, no i sam wygląd aplikacji które możemy dostosowywać według własnego widzimisię. Dodajmy do tego jeszcze niestandardowe opcje sortowania, zagnieżdżone foldery i inne opcje dostosowywania do własnego widzimisię, a uzyskamy produkt który od lat jest liderem w swojej kategorii. W pełni zasłużenie zresztą.

F-Stop Gallery w podstawowej wersji dostępny jest za darmo w Google Play. Tam też 18,99 zł można dokupić wersję Pro ze wszystkimi funkcjami.