Jeśli ktoś zapytałby mnie o niewielkiego crossovera z mocnym silnikiem to miałbym problem, aby wskazać mu jakąś propozycję. Po dłuższym namyśle do głowy przychodzi mi tylko Audi SQ2, ale tutaj pewnym ograniczeniem może być cena. Wkrótce jednak sytuacja powinna się nieco poprawić, bo obok zapowiedzianego już Hyundaia Kona N, w sprzedaży pojawi się również Ford Puma ST. Koronawirus mógł wstrzymać produkcję w fabrykach i ograniczyć sprzedaż nowych samochodów, ale prace nad nowymi modelami nadal trwają. Ford pochwalił się zapowiedzią nowego modelu z rodziny ST i mimo aury tajemniczości, żadnej tajemnicy tutaj nie ma.

The new #FordST is coming, but are you quick enough to find it?

Piece the new ST together, and let us know tagging @forduk with #FordST pic.twitter.com/pAWuirgnC4

— Ford UK (@forduk) May 1, 2020