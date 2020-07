Firefox z poważną luką. Natychmiast zaktualizuj przeglądarkę

Najnowsza wersja przeglądarki Firefox na Androida która Was interesuje to ta oznaczona numerkami 68.10.1 — i trafia już ona stopniowo na platformę Google Play. Możliwe że część z Was będzie musiała uzbroić się jeszcze w odrobię cierpliwości, ale niekoniecznie — u mnie najnowsza wersja jest już dostępna (ewentualnie zawsze możecie pobrać ją m.in. z APK Mirror). Błąd o którym mowa pozwalał na dostęp do lokalnych plików z których mogła korzystać przeglądarka zdalnie stronom internetowym — w tym również ciasteczkom z innych www. Na stronie o zgłaszanych błędach czytamy:

A Content Provider in Firefox for Android allowed local files accessible by the browser to be read by a remote webpage, leading to sensitive data disclosure, including cookies for other origins.