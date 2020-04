Apple odcięło użytkowników od ich komunikatora – teraz zapłaci 18 milionów dolarów

18 milionów dolarów za brak dostępu do Face Time’a — ale poszkodowani dostaną z tego… po trzy dolary

W jednej z aktualizacji Apple poszalało na tyle, że Face Time przestał działać na urządzeniach z systemami starszymi niż iOS 7 ze względu na zmianę rodzaju połączenia. W ramach cięcia kosztów — zrezygnowano z wykorzystywania kosztownej infrastruktury zewnętrznych serwerów. Rzekomo Apple miałoby zrobić to na złość użytkownikom, by zmusić ich do przesiadki na nowszy model — a skoro mowa o rynku amerykańskim, to nie trzeba było długo czekać aż sprawa została skierowana na drogę sądową. Trzy lata po wejściu na tę ścieżkę doczekaliśmy się finału, w ramach którego Apple zgodziło się zapłacić zawrotną kwotę osiemnastu milionów dolarów. Z tej ugody poszkodowani użytkownicy nie zobaczą zbyt wiele — a już na pewno nie na tyle, by móc za to kupić nowszy smartfon Apple. Jeżeli wszyscy zdecydują się odebrać swoje pieniądze — dostaną po trzy dolary. Zaryzykuję, że to kwota która nie wystarczyłby, by pokryć koszty dojazdu do najbliższego sklepu, gdzie można kupić nowy smartfon Apple — a co dopiero mówić o samym urządzeniu.

