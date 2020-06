Facebook będzie miał własne Google Maps

I pomyśleć, że jeszcze całkiem niedawno cyfrowe mapy wcale nie były popularne. Korzystaliśmy z atlasów i wielkich, rozkładanych map, które można było nabyć w kioskach czy księgarniach. Teraz dużo prościej jest jednak skorzystać z aplikacji na telefonie niż zasłaniać sobie widok na cały świat wielkim kawałkiem papieru. Czasy się zmieniły, ale myślę, że jednak na lepsze. Google Maps to potęga, bez której wielu z nas nie wyobraża sobie podróżowania czy nawet codzienności. Wygląda na to, że Facebook pozazdrościł tej mocy.

Facebook przejął Mapillary

Facebook nabył szwedzką firm Mapillary za nieznaną kwotę. Przedstawiciele firmy uspokajają, że przejęcie nie ograniczy w żaden sposób ograniczenia dostępu dla użytkowników. Wręcz przeciwnie – z przejęciem wiążą się same korzyści. Do tej pory zasoby były darmowe do celów niekomercyjnych, od teraz można z nich korzystać bez opłat również do celów biznesowych. Rejestr nadal będzie otwarty na zdjęcia użytkowników, można też wykorzystywać już istniejące zasoby w otwartym projekcie OpenStreetMap.

Facebook chce wykorzystać zasoby Mapillary do kartowania świata z wykorzystaniem uczenia maszynowego. Własny system kartograficzny to byłby kolejne krok w budowaniu potęgi serwisu i jego właścicieli. Dane, które uzyskają od szwedzkiej firmy pomogą im stworzyć dużo lepsze mapy. Sama platforma mapująca funkcjonuje na rynku od 2013 roku, zaczynała na urządzeniach z systemem iOS. Rok później pojawiła się również na Androidach. W ubiegłym roku baza danych Mapillary zawierała ponad miliard zdjęć, co jest zdecydowanie imponującym wynikiem. Google w tworzeniu swoich map wykorzystuje własne zdjęcia. Gwarantuje im to lepszą jakość i kontrolę, ale zmniejsza też częstotliwość aktualizacji, z którymi Mapillary nie ma problemów. Czy sam pomysł Facebooka okaże się rentowny, a jego kolejne projekty zachwycą społeczność z całego świata jakością ich wykonania? Przekonamy się. Przejęcie Mapillary na pewno ułatwi im sprawę.

Źródło: TechSpot