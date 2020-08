Enola Holmes na Netflix od 23 września

Netflix opublikował właśnie finałowy trailer filmu Enola Holmes, który opowiada historię siostry najsłynniejszego detektywa w dziejach – Sherlocka Holmes’a. Historia opiera się na książkach Nancy Springer, która opowiada o perypetiach młodej pani Holmes, postaci do tej pory traktowanej po macoszemu. W filmie Netfliksa główną rolę odgrywa Millie Bobby Brown doskonale wam znana z serii Stranger Things, a na ekranie towarzyszą jej Henry Cavill (Wiedźmin) jako sam Sherlock Holmes oraz Helena Bonham Carter jako jej matka, która znika w tajemniczych okolicznościach.

Trudno oceniać film po trailerze, ale wygląda na to, że Netflix zapewni nam sporo dobrej rozrywki i ciekawą zagadkę do rozwiązania. A przecież sprawne połączenie humoru oraz tajemnicy to właśnie kwintesencja każdej historii opowiadającej o losach Sherlocka Holmes’a. Począwszy od książek Arthura Conana Doyle’a, przez filmy, w których główną rolę odgrywał Robert Downey Jr., a kończąc na rewelacyjnym serialu BBC umieszczonym w nowożytnych czasach z genialnymi rolami Benedicta Cumberbatch’a i Martina Freemana. Miejmy nadzieje, że Enola Holmes zaspokoi nasze oczekiwania.