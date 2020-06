Holmes trafi na Netflix. Nowa produkcja opowie o pomijanej dotąd postaci w filmach i serialach

Mimo, że każdy z wymienionych (i wielu niewymienionych tytułów) inaczej traktuje postać genialnego detektywa, to prawie każda z produkcji ma jeden punkt wspólny. Kompletnie pomijana jest postać Enoli Holmes – młodszej siostry Sherlocka. Niedawno wydane w Polsce książki autorstwa Nancy Springer (dostępne są już trzy tomy) opowiadają właśnie o losach i staraniach nastoletniej Holmes.

Poznajcie Enolę Holmes. Młodsza siostra Sherlocka i Mycrofta

Opis książek mówi o Zadziornej i zbuntowanej nastolatce sprzeciwiającej się wszelkim konwenansom, bo chce być wolna i robić to, co kocha – zostać detektywem. A wszystko w scenerii XIX-wiecznego Londynu. Mam za sobą lekturę pierwszej książki i choć nie jest to intryga na miarę tych, z którymi zmagał się Sherlock, to muszę przyznać, że lektura jest jak najbardziej przyjemna. W sumie powstało już sześć tomów, które napisała Springer w oparciu o opowiadania Doyle’a. Nie wiem jak inni czytelnicy, ale fani Holmesa powinni dać szansę tym historiom.

Tym bardziej, że jesienią na ekrany kin, wróć, na Netflix zawita film z Enolą Holmes w centrum wydarzeń. Główna rola przypadła Millie Bobby Brown, co wydaje się być jak najbardziej właściwym wyborem. Aktorka pokazała, że potrafi zagrać pewną siebie, specyficzną i nieco zadufaną w sobie, a także złośliwą postać. Takiej Enoli, mniej więcej, można się spodziewać na ekranie, choć oczywiście nie należy jej odbierać tych typowych pozytywnych cech, jak chęć pomocy innym.

Obsada filmu „Enola Holmes” – zdjęcia

Obok młodej aktorki na ekranie zobaczymy nie lada obsadę. Znaleźli się w niej Henry Cavill, Sam Claflin i Helena Bonham Carter. Jestem ciekaw tego, jak duży wpływ na angaż Cavilla miał jego kontrakt w „Wiedźminie”, bo przecież tego rodzaju współprace na wielu płaszczyznach pomiędzy producentami, reżyserami i aktorami, a studiem czy platformą są regularnym zjawiskiem.

