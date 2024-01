Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęło wiele skarg dotyczących działań firmy energetycznej Enea. Reklamacje dotyczyły ofert z gwarancją stałej ceny prądu oraz dodatkowych opłat, które pojawiały się w trakcie obowiązywania umowy. Po przeprowadzeniu analizy, Prezes UOKiK wszczął dwa postępowania przeciwko przedsiębiorstwu – jedno dotyczące naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, a drugie dotyczące stosowania nieuczciwych klauzul w umowach. Ostatecznie oba postępowania zakończyły się wydaniem decyzji, w wyniku których firma została zobowiązana do udzielenia rekompensat konsumentom.

Jak dowiadujemy się z postanowienia UOKiK, które liczy kilkadziesiąt stron, Enea proponowała konsumentom umowy gwarantujące stałą cenę prądu przez 24 lub 36 miesięcy, ale pobierała od tego dodatkową opłatę miesięcznie (20-30 zł, zależnie od umowy i formy faktury) w zamian za utrzymanie stałych cen. W trakcie postępowania ujawniono, że informacje o tej opłacie były pomijane lub prezentowane w niepełny sposób w materiałach reklamowych. Spółka w sposób niejasny informowała, że to nowa, obowiązkowa opłata, naliczana cyklicznie, niezależnie od zużycia energii. To w ostateczności miało wprowadzać konsumentów w błąd co do ostatecznej wysokości ich rachunku.

Enea musi zwrócić pieniądze klientom. Kto może się o nie ubiegać?

Kogo dotyczy możliwość otrzymania zwrotu całości opłaty handlowej, które została pobrana na podstawie umowy sprzedaży z gwarancją stałej ceny energii elektrycznej? O zwroty mogą ubiegać się konsumenci, którzy:

W okresie od 1 października 2020 r. do 31 maja 2021 r. (włącznie) zawarli z Enea S.A. umowę na sprzedaż energii elektrycznej w oparciu o ofertę z gwarancją stałej ceny energii elektrycznej. W okresie od 1 października 2020 r. do 30 czerwca 2022 r. (włącznie) złożyli skargę/reklamację na zawartą z Enea S.A. Umowę Rynkową, która nie została uznana (dotyczy to skarg/reklamacji przesłanych przez konsumentów do Enea S.A. i/lub skarg konsumentów przesłanych do Enea S.A. przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i/lub Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i/lub rzecznika konsumentów). Złożą wniosek o otrzymanie rekompensaty w terminie 3 miesięcy (trzech miesięcy) od otrzymania powiadomienia od Enea S.A., w sposób określony w decyzji UOKiK.

Co ważne, Enea wycofała się z oferowania umów gwarantujących stałą cenę prądu 1 czerwca 2021 r. Ale to nie kończy sprawy. Klienci, których wciąż dotyczy zobowiązanie, mogą liczyć dodatkowo na 550 zł w postaci kodu rabatowego do wykorzystania w Strefie Zakupów Enei. Firma uruchomi także specjalną infolinię, gdzie będzie można uzyskać więcej informacji na temat przysługujących konsumentom rekompensat.

Drugie postanowienie UOKiK dotyczy nieprawidłowych klauzul umownych w ofertach sprzedaży energii elektrycznej przez Eneę z gwarancją stałej ceny. Zryczałtowana opłata za przedterminowe rozwiązanie umowy była nieuzasadniona i miała zniechęcać do zmiany dostawcy. W przypadku wypowiedzenia umowy konsument musiał płacić karę równą opłatom handlowym do końca obowiązywania umowy, co ograniczało swobodę wyboru dostawcy. Enea będzie zwracać niesłusznie pobrane opłaty klientom, których to dotyczy, po indywidualnym kontakcie. Ci klienci również otrzymają dodatkowo 550 zł w postaci kodu rabatowego do sklepu internetowego - Strefy Zakupów Enei.

Spółka zamieści informacje o decyzji Prezesa UOKiK na stronie internetowej i swoim profilu na portalu Facebook.

Grafika wyróżniająca: Enea