Prawo jazdy i punkty karne w aplikacji

Wygląda na to, że rząd odrobił lekcje i tym razem zamierza przeprowadzić cały proces legislacyjny z głową. W aplikacji mObywatel mamy co prawda dostęp do dokumentu tożsamości, ale jest on honorowany tylko przez kilka firm i instytucji, nie jest to powszechny dokument, który można wykorzystać wszędzie. Aby tak się stało konieczna byłaby zmiana przepisów, a na to się raczej w najbliższym czasie nie zanosi.