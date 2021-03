Dwa tanie smartfony, który wytrzymają wiele godzin na jednym ładowaniu

A co z grami? Te mniej wymagające śmigają bez najmniejszych problemów. Jeżeli zaś będziecie chcieli pograć w bardziej zaawansowane produkcje — to owszem, da się.

Pisząc o androidowych urządzeniach często pojawia się ten sam problem: stary Android. W obu smartfonach — Motorola moto g10 oraz moto g30, już po wyjęciu z pudełka czekać będzie na Was najnowsza wersja Androida oznaczona numerem 11, wraz ze wszystkimi udoskonaleniami, które niesie ze sobą najświeższa wersja systemu operacyjnego. Warto mieć to na uwadze, bo nawet w znacznie droższych produktach nie jest to wcale takie oczywiste.

Moto g10 oraz moto g30: smartfony w przystępnej cenie dla każdego!

Smartfon to sprzęt, bez którego w dzisiejszym świecie naprawdę ciężko się obejść. Służą nie tylko do kontaktu telefonicznego i SMS, ale także są naszą bramą do świata rozrywki, komunikatorów, informacji ze świata. Coraz efektywniej zastępują portfel — oferując dostęp do cyfrowej wersji dokumentów, a także kart płatniczych. Oba modele moto — g10 oraz g30 — można nabyć w naprawdę przystępnych cenach i spełnią one oczekiwania lwiej części użytkowników. Dla bardziej wymagających producent ma w ofercie swoje flagowe urządzenia — m.in. motorolę edge, motorolę razr 5G.

Wpis powstał przy współpracy z firmą Motorola