Po zakupie PS5 DualShocka 4 możecie niestety schować do szuflady

DualSense jest istotnym tematem dotyczącym nadchodzącego PlayStation 5. Nic dziwnego, że fani z ciekawością wyczekują kolejnych informacji na jego temat, a pytania o kontroler znalazły się wśród najpopularniejszych, jakie zadaję gracze i na które Sony zdecydowało się odpowiedzieć. Wiemy już, jak będzie wyglądała sprawa peryferiów do PlayStation 4 i ich działania z PS5. Jak się okazuje, spora część z nich faktycznie będzie działała.

Jeżeli jesteście fanami sprzętu skierowanego pod konkretne typy gier, nie macie się czym martwić. Urządzenia pokroju kierownic czy arcade sticków oraz słuchawek i sprzęt Move dadzą sobie spokojnie radę w przypadku nowej konsoli. Troszeczkę mniej pozytywnie wygląda sprawa głównego kontrolera. DualShock 4 zadziała tylko w grach odpalanych na PlayStation 5, pochodzących z czwórki. DualSense pozwoli graczom na wykorzystanie w pełni możliwości zaawansowanego urządzenia, do których dostosowane będą nowe gry. Niby człowiek wiedział, a jednak się łudził! Oprócz tego w sieci pojawiła się plotka, która wskazuje, że bateria w DualSense powinna wytrzymywać nawet do 4 godzin dłużej na jednym ładowaniu niż na z DualShocka 4. Niestety tego Sony nie potwierdziło.

