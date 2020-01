Dragon Ball Z: Kakarot to doskonała gra dla fanów serii. I prawdopodobnie nikogo więcej

Dragon Ball Z na całego. I dla mnie nie jest to komplement

To moment w którym prawdopodobnie narażę się fanom marki, ale DBZ jest najmniej przeze mnie lubianą serii. Nieskończenie długie pojedynki i przeciąganie akcji przy jednoczesnym porzuceniu przygodowego charakteru towarzyszącemu pierwszemu Dragon Ballowi nigdy mi specjalnie nie leżało. I choć po pierwszych kilku godzinach z Dragon Ball Z: Kakarot myślałem że to najlepszy DBZ jaki powstał: skondensowany, szybki i przyjemny — szybko okazało się że już od sagi z Friezą i tutaj nie zabrakło charakterystycznych dłużyzn i niekończących się pojedynków. Kolejna faza, kolejna walka, kolejne efektowne zakończenia i… tak, to jeszcze nie koniec. I tak już do samego końca gry.

Jest otwarty świat, są walki, a zadań pobocznych tam pod dostatkiem

Dragon Ball Z: Kakarot reklamowany był jako RPG akcji w świecie DB. I faktycznie — twórcy wywiązali się ze swoich obietnic. Świat który oddali w nasze ręce jest duży, znajdziemy tam masę lokacji znanych wszystkim miłośnikom DBZ. Ale trzeba też wziąć pod uwagę sporo ograniczeń i… niekończących się ekranów ładowania. Bo każdorazowo przekraczając granicę lokacji będziemy je oglądać — a one trwają i trwają i trwają… w ogrywanej przeze mnie wersji z HDD PlayStation 4 — po kilkadziesiąt sekund za każdym razem. A przy sekwencjach gdy często je zmieniamy — temat staje się dość nieznośny i irytujący.

Walki to dla większości sięgających po Dragon Ball Z: Kakarot będzie kluczowy moment zabawy. No bo jakkolwiek nie chcielibyśmy zachwalać otwartości światów, to właśnie wokół nich kręci się cała ta zabawa. I jak to w przygodach Goku i spółki: jest szybko, jest dynamicznie. Wszystko odbywa się w trzech wymiarach, więc nie zabrakło też miejsca na szczyptę chaosu, która potrafi się wkraść do naszych pojedynków. Dzięki stałemu rozwojowi bohaterów, nauce nowych technik i ich ulepszaniu — nie ma miejsca na nudę. Tym bardziej, że w trybie fabularnym kierujemy całą gromadką i toczymy walki nie tylko Son Goku, ale także Vegetą, Gotenksem, Piccolo i Gohanem. Tego ostatniego jest w produkcji zdecydowanie najwięcej — i jako że nigdy za nim nie przepadałem, absolutnie NIE jest to dobra wiadomość. Tym bardziej że pod względem zestawu ciosów wydaje mi się najmniej atrakcyjną postacią.

Poza walkami, podczas zwiedzania świata jest też miejsce dla zadań pobocznych (jeszcze więcej walk, a także zbieranie składników i inne drobiazgi) dzięki którym mamy szansę poznać nowych bohaterów i zgarnąć cały pakiet nowych przedmiotów. Na co nam one?

Gotowanie, ulepszanie samochodów i rozwój bohaterów — na nudę narzekać w DBZ: Kakarot trudno!

Twórcy Dragon Ball Z: Kakarot poza spektakularnymi walkami przygotowali dla nas też trochę atrakcji i mini-gierek, abyśmy się nie nudzili. Zbieranie składników do gotowania (zakupy, zgarnianie ich bezpośrednio z drzew czy łowiectwo zwierzyny) to czasochłonne zajęcie, ale każdy kto zechce by Chi Chi wyczarowała mu przepyszne posiłki polepszające statystyki zrozumie, że warto. Mini-gierka z wyścigami kompletnie do mnie nie przemówiła, ale wszyscy fani arcade’owej jazdy mogą od wejścia rozpocząć poszukiwanie części, z których Bulma wyczaruje jeszcze lepsze pojazdy.