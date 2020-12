Dobry telewizor nie oznacza ogromnego wydatku i Philips z serii Performance jest tego dobrym przykładem

Philips Performance 8500 i gry

Nie każdy jest graczem, więc nie każdemu telewizor kojarzy się z elektroniczną rozrywką. Kiedy jednak myślimy o konsolach, to właśnie tego typu urządzenia, a nie monitory przychodzą pierwsze do głowy.

Philips Performance z serii 8500 oczywiście bardzo dobrze nada się również do grania na konsolach obecnej i nowej generacji. Do tego wystarczy standardowe wejście HDMI, które pozwala na odtwarzanie materiałów w 4K. Sam korzystałem z telewizora po podpięciu PlayStation 4, Xbox One X oraz debiutującej PlayStation 5. Warto też wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, którą z pewnością docenią fani gier. Input lag tego modelu Philipsa jest naprawdę niski i wynosi około 20ms.

Wiele mówi się teraz o ekranach z wyższej półki cenowej i 120 klatkach animacji na sekundę przy rozdzielczości 4K. Fajnie, że nowe sprzęty do grania potrafią oferować takie rzeczy, natomiast będzie to raczej ciekawostka i nie rzucałbym wszystkiego, aby zapewnić sobie telewizor z takimi osiągami. Myślę, że 60 fps przy rozdzielczości 4K to i tak dość duże obciążenie – zarówno dla PlayStation 5, jak i Xbox Series X i jestem więcej niż pewien, że producenci gier będą starali się zapewnić takie wartości, 120 fps-ów traktując wyłącznie jako dodatek. Tym bardziej warto zastanowić się, czy inwestowanie dużych pieniędzy w ekran, który potrafi więcej niż konsola to na pewno najlepszy pomysł. Nie trzeba bowiem wydawać góry pieniędzy, by świetnie i w bardzo dobrej jakości cieszyć się grami zarówno z minionej, jak i aktualnej (zwanej nową) generacji konsol.

Jeśli więc szukacie telewizora nie tylko do oglądania filmów czy seriali, ale również grania, to Philips 8500 będzie udanym wyborem.

Tekst powstał we współpracy z Philips.