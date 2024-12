Agrowoltaika powstała po to, by jednocześnie zwiększać plony, oszczędzać wodę i dostarczać czystą energię. Brzmi jak mrzonka? Wcale nie. Pierwsze kroki ku jej popularyzacji już zrobiliśmy — i co ważne — w obliczu coraz poważniejszych wyzwań klimatycznych.

Co to jest agrowoltaika?

Agrowoltaika (z ang. agrivoltaics) to praktyka jednoczesnego wykorzystywania gruntów pod uprawy rolne i instalacji paneli słonecznych. Zamiast konkurować o przestrzeń, dwa systemy zmierzające do wytworzenia zasobów (pożywienia / energii elektrycznej) współpracują, tworząc korzystne dla środowiska rozwiązania dla kluczowych problemów: bezpieczeństwa żywnościowego, niedoboru wody i dostępu do energii.

W badaniach przeprowadzonych przez zespół pod kierunkiem University of Sheffield wykazano, że rośliny uprawiane w cieniu paneli słonecznych – m.in. kukurydza, boćwina czy fasola – rozwijały się lepiej, a ich zapotrzebowanie na wodę było mniejsze. Jak to możliwe? Mikroklimat stworzony przez panele ograniczał parowanie wody i chronił rośliny przed nadmiernym nasłonecznieniem, co szczególnie dobrze sprawdza się w regionach dotkniętych suszą.

Jak działa agrowoltaika w praktyce?

Tworzy cień dla roślin: Panele słoneczne umieszczone nad uprawami redukują intensywność światła słonecznego, tworząc sprzyjające warunki wzrostu dla wielu gatunków roślin. Kukurydza czy fasola w takim środowisku lepiej znoszą fale upałów i osiągają wyższe plony. Oszczędza wodę: Dzięki ograniczeniu parowania gleby potrzeba mniej nawadniania. Co więcej, woda deszczowa spływająca z paneli może być zbierana i wykorzystywana do nawadniania. Dostarcza czystą energię: Panele generują niskoemisyjną energię, która może zasilać gospodarstwa rolne, urządzenia czy domy na obszarach wiejskich. W ten sposób agrowoltaika wspiera lokalne społeczności, poprawiając ich jakość życia.

Farmy agrowoltaiczne nazywa się przyszłością rolnictwa. Czy słusznie? | University of Sheffield

Badania wskazują, że uprawy w systemach agrowoltaicznych są bardziej odporne na ekstremalne warunki pogodowe. W jednym z testów przeprowadzonych w Tanzanii kukurydza pod panelami dawała większe plony niż ta uprawiana na otwartych polach. Dodatkowo, zapotrzebowanie na wodę spadło o kilkanaście procent.

W Kenii czy Indiach, gdzie brakuje dostępu do niezawodnych źródeł energii, agrowoltaika otwiera nowe możliwości dla rolników. W ten sposób mogą oni korzystać z prądu do zasilania pomp wodnych czy chłodni, zmniejszając straty po zbiorach.

Cała koncepcja wymaga jednak dalszych badań. Jednym z głównych problemów do rozwiązania są wysokie koszty początkowe związane z instalacją systemów, które mogą stanowić barierę dla małych i średnich gospodarstw. Wymaga ona również precyzyjnego dostosowania instalacji do lokalnych warunków klimatycznych, ponieważ uniwersalne systemy nie sprawdzą się w każdym miejscu. Trudnością w popularyzacji agrowoltaiki może być też sceptycyzm samych rolników, którzy mogą — mówiąc wprost — nie ufać takiemu rozwiązaniu. Mimo tego badacze wskazują, że w tę innowację należy inwestować.

Zamiast wielkich pól uprawnych — farmy agrowoltaiczne

Nękają nas różnorakie problemy: między innymi zmiany klimatyczne i rosnące zapotrzebowanie na energię. Agrowoltaika wydaje się być więc obiecującym rozwiązaniem. Oznacza ona nie tylko korzyści dla środowiska, ale i społeczności wiejskich, przyczyniając się do poprawy jakości życia ludzi. Jako jeszcze dalej idące połączenie technologii i rolnictwa, może ona zrewolucjonizować sposób, w jaki korzystamy z naszych zasobów. Wzrost plonów, oszczędność wody i dostęp do czystej energii to tylko niektóre z jej zalet. Ale czy agrowoltaika stanie się standardem? Czas pokaże.