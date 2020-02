O trzech elementach, dzięki którym gra wygląda pięknie i o sile społeczności w wydobyciu piękna każdej gry

Czego głuchy nie usłyszy, to sobie dopowie

Przyjęty styl artystyczny wpływa nie tylko na grę, ale również na umysł, co łatwo zobaczyć w kinematografii. W zależności od obranego kierunku artystycznego widzowie są w stanie przymknąć oko na mniejsze i większe niedociągnięcia. Dobrze ilustrują to filmy poklatkowe z udziałem lalek i filmy z żywymi aktorami. W pierwszym przypadku brak płynności animacji, niedociągnięcia w mimice twarzy i inne niedoróbki są czymś naturalnym i łatwym do zaakceptowania. W drugim przypadku są do rzeczy praktycznie nie do przełknięcia.

Wyjaśnienie takiej sytuacji jest dość proste. Mózg dostosowuje się do prezentowanych treści, analizuje je i obiera określone podejście. Gry o kreskówkowej grafice (seria Borderlands, TWD od Telltale Games, itd.), szkicowanej/ malowanej (Gris, Year Walk, i inne), czy pikselowej (Axiom Verge, Titan Souls, itp.) pozwalają na liczne niedociągnięcia i braki. Na część z nich umysł przymknie oko, a resztę sobie dopowie. Im bardziej gra odchodzi od stylizowanej oprawy na rzecz realizmu, tym mniej miejsca na dopowiedzenia. Poszukując fotorealizmu to w rękach dewelopera leży odpowiedzialność za zapewnienie wszelkich informacji, detali, smaczków i subtelności, które nadają obrazowi naturalny i realistyczny wygląd. Tyczy się to także animacji, fizyki, jak i samej mechaniki.

Zespół cech, który sprawia, że coś się podoba

Na grafikę gry składa się wiele elementów, a ich dogłębnej analizy dokonał Akira_San, który rozłożył pojedyncze klatki różnych gier na poszczególne elementy i poddał każdy z nich wnikliwej analizie (uwzględniając: modele, tekstury, głębię ostrości, światła, cienie, odbicia, techniki renderowania, wygładzanie krawędzi, korekcję kolorów i wiele, wiele innych elementów). Na liście znalazły się Deus Ex, GTA V, Supreme Commander, , DOOM 3, Doom (2016), Quake 3 oraz The Last of Us. Jest to zdecydowanie ciekawa lektura dla wszystkich osób zainteresowanych stroną techniczną gier.

1. Modele

Im wyższa rozdzielczość gier, złożoność modeli i pogoń za realizmem, tym łatwiej coś sknocić. Niska rozdzielczość pozwala zatuszować liczne kompromisy i uproszczenia. Wysokie rozdzielczości wręcz przeciwnie.