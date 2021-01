Chrome na Androida z funkcją wygodnego zapisywania artykułów na później

W internecie każdego dnia trafiamy na dziesiątki artykułów które zostawiamy sobie na później. Są aplikacje które pozwalają nam je zapisać i wygodnie przeczytać w dogodnym momencie, owszem. Ale bez odpowiednich wtyczek w przeglądarce, najczęściej wygodniejszą opcją jest zostawienie otwartej zakładki z myślą, że w wolnej chwili się do tego wróci. Finalnie często zakładek robi się zbyt dużo, więc jednym kliknięciem zamyka się je wszystkie. Klasyka gatunku, którą zna większość internautów. Chrome na Androida ma w najbliższej stabilnej wersji zaoferować opcję zapisywania tekstów na później.

Chrome 90 na Androida pozwoli wygodnie zapisać artykuły na później

Funkcja wygodnego zapisywania artykułów na później w przeglądarce Google Chrome trafiła do najświeższej wersji przeglądarki — oznaczonej numerkiem 90. Póki co jest ona dostępna wyłącznie w ramach kanału Canary, ale prawdopodobnie można założyć, że trafi również do finalnej wersji produktu udostępnianej wszystkim użytkownikom. By zapisać stronę na później — wystarczy przytrzymać palcem na odnośniku, a z nowootwartego menu wybrać polecenie „Czytaj później” (ang. Read Later). Następnie dostęp do wszystkich tych treści czeka na użytkowników w sekcji „Czytaj później” w zakładkach.

Lepiej późno, niż później (albo, o zgrozo, wcale). Warto jednak zauważyć, że opcja wygodnego zapisywania artykułów do przeczytania na później jest już od kilku lat dostępna w przeglądarce Google… ale wyłącznie na iOS. Wersja PC oraz Androida pod tym względem zostały w tyle. Chociaż na komputerach można opcję uruchomić ręcznie korzystając z flagi: chrome://flags/#read-later.

