Chiny podkręcają kosmiczny wyścig, chcą mieć własne Voyagery

Chiny chcą być kosmicznym liderem, nikt kto interesuje się podbojem kosmosu, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Amerykanie ciągle utrzymują nad nimi przewagę, głównie dzięki dynamicznemu rozwojowi sektora prywatnego, ale ujawniane co chwilę kolejne, bardzo ambitne, chińskie misje powodują, że to się może w ciągu obecnej dekady zmienić. Kolejnym imponującym projektem ma być wysłanie poza granicę naszego Układu Słonecznego dwu sond kosmicznych. Skojarzenie z Voyagerami nasuwa się samo...