Kiedy na rynek miał wyjść Huawei P9, tak skomentowałem jego (rychłą wtedy) premierę:

Jeśli miałbym powiedzieć coś wiążącego na temat Huawei P9, to na pewno to, że Chiny absolutnie nie mają się czego wstydzić przed resztą stawki. Huawei kreuje siebie jako innowatora, solidnego producenta i potrzebny powiew świeżości na rynku.

Źródło: Huawei P9 to uwieńczenie tego, co nazywam „chińskim świtem” – Antyweb

Nie był to jednak jedyny tekst, w którym wspomniałem o tym, że Chińczycy mogą sporo namieszać na rynku smartfonowym. Ba, robiłem to właściwie przy każdej możliwej okazji – gdy tylko miałem na tapecie temat związany z chińskimi produktami – przypominałem o tym, jak duży potencjał drzemie wśród tych szczególnych marek, producentów.

Podejście całkiem niegłupie – Google zamierza wykorzystać potencjał, jaki drzemie w chińskich markach, a przy okazji zaoferuje urządzenie w dalszym ciągu wydajne, ale i przy okazji zauważalnie tańsze. Dwie wersje Nexusów, o ile zostaną odpowiednio osadzone w segmentach cenowych pod względem ich możliwości mogą stać się prawdziwym hitem – zwłaszcza, że na takie modele Nexusów jest zapotrzebowanie. Kwestia najnowszego urządzenia tej marki dobitnie pokazała, że użytkownicy jednak chcą mieć wybór.

Źródło: Tak może wyglądać świt Chińczyków – Nexus od Huawei z Kirinem

Huawei obecnie sporo stracił na znaczeniu tylko dlatego, że doszło do brutalnej wojny handlowej między USA a Chinami. Ostatecznie, wygranego… nie ma. Nie udało mi się rozstrzygnąć tego starcia. Okazało się, że Huawei jak najbardziej może żyć bez Google (ale to mimo wszystko trudne życie), natomiast Google też może się obejść bez Huawei. Czy ktoś bardzo mocno stracił? No, może bilans strat jest odrobinę na niekorzyść Huawei właśnie, który musiał dopiąć własny ekosystem usług i… wygląda na to, że to mu się udaje. Widać, że coraz więcej twórców aplikacji myśli o AppGallery – repozytorium należącym do Huawei. Czyżby „pieniądze wyrzucone w błoto”, jak sądzili niektórzy wcześniej okazały się być całkiem niezłą inwestycją? Sami oceńcie.

Obecnie, bardzo mocnym graczem (również w Polsce), jeśli chodzi o przeważnie „tanie i dobre” smartfony jest Xiaomi, również z submarką Redmi. Od ostrej ofensywy producenta na polskim rynku wziął się żart z „Xiaomi lepsze” (głównie w odniesieniu do rzekomej wyższości względem chociażby Apple i „polskiej oszczędności”). Klient zauważył, że może mieć mniej więcej to samo, co droższy konkurent, jednak za mniejsze pieniądze. A skoro jest to dostępne w lepszych pieniądzach – dlaczego mielibyśmy za to przepłacać? Polski klient nie jest w stu procentach przekonany do flagowców (może dlatego, że większość z nich wymaga wydania całej średniej miesięcznej pensji?), chętniej obejrzy się za mocnym średniakiem. W tej kategorii Xiaomi dosłownie rządzi.