„Żeby załatać Cyberpunka musieli kupić studio”. Tak powstało CD Projekt RED Vancouver

Oba studia współpracowały już od 2018 roku, taka decyzja nie jest więc jakimś dużym zaskoczeniem.

Dobrze znamy ekipę Digital Scapes i są oni naszym zaufanym partnerem. Przez trzy lata pracowaliśmy razem dość blisko i całkowicie im ufamy. Digital Scapes wykonało dla nas kawał świetnej pracy podczas tworzenia Cyberpunk 2077, wspierali proces produkcji i optymalizacji niektórych funkcji gry. Poza wspieraniem naszych projektów nowa ekipa pomoże nam dopracować nasze technologie i pogłębić zakres naszych kompetencji w tym obszarze.

– powiedział Paweł Zawodny, Szef Produkcji i CTO polskiej firmy.

Tytuł wpisu to komentarz, który użytkownik President zamieścił pod artykułem w serwisie PPE. Generalnie odbiór tej informacji wśród graczy jest dość skrajny. Jedni cieszą się, że polskie studio mimo kryzysu cały czas się rozwija, inni przypominają o tym, że Cyberpunk 2077 na konsolach poprzedniej generacji jest wciąż niegrywalny i pewnie tak już zostanie. Trochę ciężko się też w tych opiniach połapać, bo niektórzy twierdzą, że na PS4 jest zdecydowanie lepiej. Lista zmian jest długa, ale gracze podnoszą, że faktyczne zmiany nie jest łatwo zauważyć i stan gry cały czas jest kiepski. Niektórym wyludniło się też Night City. Jak czytamy w serwisie Gry-Online, łatka 1.2 nie przyciągnęła graczy do produkcji CD Projekt RED i jednocześnie grało w nią niespełna 16,5 tysiąca osób, co patrząc na wyniki sprzedaży nie zwiastuje zbyt dobrze na przyszłość.

