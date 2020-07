CD-Action ocalone. Magazyn nie zniknie z rynku

Pod koniec kwietnia informowaliśmy Was, że Wydawnictwo Bauer zdecydowało się na zamknięcie ok. 20 tytułów prasowych. Jedną z „ofiar” cięć miał być właśnie „CD-Action” i „PC Format” — dwa, bardzo popularne magazyny, które od wielu lat trafiały do kiosków i saloników prasowych. Mimo wręczonych wypowiedzeń, oficjalne stanowisko „CD-Action”, jak i samego wydawnictwa wyraźnie wskazywało, że magazyn będzie nadal wydawany. Mieliście więc możliwość zakupu czerwcowego, lipcowego i sierpniowego numery. Wygląda też na to, że „CD-Action” nie zamierza się poddawać i udowodnić, że wciąż jest dla niego miejsce na rynku.

We wtorek 7.07 późnym wieczorem na stronach CD-Action pojawiła się informacja, że prawa do marki „CD-Action” i „PC Format” przejęła od wydawnictwa Bauer agencja Fantasyexpo, z którą redaktorzy znają się od lat i która m.in. pomagała przy organizacji CD-Action Expo. Współpraca z Fantasyexpo ma zapewnić ciągłość wydawania papierowej wersji magazynu — kolejne numery będą pojawiać się regularnie, a za tworzenie tekstów odpowiadać mają też dotychczasowi redaktorzy. Oprócz magazynu ma także powstać nowoczesny serwis internetowy zastępujący obecną stronę, która zatrzymała się w czasie (choć wciąż pojawiają się na niej różne materiały).

CD-Action się nie poddaje i wraca do gry. Magazyn ma nowego właściciela i szykuje wiele niespodzianek

Jak podaje Kamil Górecki, założyciel Fantasyexpo, za sterami nowej spółki zarządzającej tytułami stanie Lidia Ukleja. W radzie nadzorczej zasiądą Bartosz Wilczek, Aneta Rutkiewicz oraz Mateusz Górecki. Redaktorem naczelnem zostanie wieloletni redaktor „CD-Action” — Dawid Bojarski. Górecki dodaje, że dotychczasowi twórcy pisma oraz redaktorzy zostaną zaproszeni do współpracy.

Przy okazji uruchomiono specjalną stronę w serwisie beesfund, która ma pomóc w zebraniu funduszy na rozwój magazynu i serwisu internetowego. Umożliwi ona zainteresowanym zainwestować w „CD-Action”. Na chwilę obecną nie ma żadnych szczegółów na temat samej akcji, jednak na stronie beesfund można zapisać się do newslettera, który poinformuje o możliwości inwestycji w „CD-Action”.

Ten moment musiał w końcu nadejść – i nadszedł teraz. We współpracy z agencją gamingową Fantasyexpo, która w czerwcu 2020 roku przejęła prawa do marki, rozpoczęliśmy prace nad nowym etapem w historii CD-Action. Obok wydawanego nieprzerwanie papierowego czasopisma stanie nowy portal oferujący zarówno treści pisane, jak i nowoczesne formy wideo.

— przeczytacie na stronach beesfund dotyczących kampanii związanej z inwestowaniem w „CD-Action”.