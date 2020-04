Zamień swój aparat Canon w kamerkę internetową – jakość rozmów online zmieni się nie do poznania!

Canon wypuścił właśnie EOS Webcam Utility. Niepozorną aplikację, która pozwoli zamienić aparat fotograficzny w kamerkę do komputera!

Kamerki internetowe wbudowane w komputery jakie są — wszyscy wiemy. Bez dobrego oświetlenia nawet nie próbuj do nich podchodzić, a nawet jeśli to… no cóż — trzeba być przygotowanym na to, że jakość obrazu będzie pozostawiała wiele do życzenia. A co powiecie na to by poprosić o pomoc wasze aparaty fotograficzne? Canon wypuścił właśnie aplikację EOS Webcam Utility, która pozwala zamienić lustrzanki i bezlusterkowce w kamery — i prowadzić rozmowy online w znacznie lepszej jakości!

EOS Webcam Utility – aplikacja Canon, która pozwoli zamienić aparat w kamerkę internetową

Oprogramowanie EOS Webcam Utility trafiło w wersji beta na urządzenia z systemem Windows 10 i już czeka do pobrania. Jak to działa w praktyce? Pozwala ono podłączyć aparaty fotograficzne firmy za pomocą kabla i korzystać z nich jako zewnętrznej kamerki. Nowa poziom konferencji? To możliwe, jest jednak pewne „ale”. Lista wspieranych modeli jest dość krótka. Z aplikacji EOS Webcam Utility pozwalającej zamienić aparat Canon w kamerkę do rozmów online skorzystać można na modelach:

Canon EOS-1D X Mark II

Canon EOS-1D X Mark III

Canon EOS 5D Mark IV

Canon EOS 5DS

Canon EOS 5DS R

Canon EOS 6D Mark II

Canon EOS 7D Mark II

Canon EOS 77D

Canon EOS 80D

Canon EOS 90D

Canon EOS 200D

Canon EOS 250D

Canon EOS 1300D

Canon EOS 760D

Canon EOS 2000D

Canon EOS 800D

Canon EOS 4000D

Canon EOS M6 Mark II

Canon EOS M50

Canon EOS M200

Canon EOS R

Canon EOS RP

Canon PowerShot G5X Mark II

Canon PowerShot G7X Mark III

Canon PowerShot SX70 HS.

Póki co — oprogramowanie EOS Webcam Utility dostępne jest w wersji beta wyłącznie na urządzenia z systemem Windows 10. Niestety, lista aparatów jest dość ograniczona — i mojego modelu (750D) na tej liście zabrakło. No cóż, może z czasem lista zacznie się powiększać… albo po prostu dorobię się lepszego aparatu? ;-)

Źródło