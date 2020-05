CANAL+ telewizja przez internet – co to jest, ile kosztuje, jak zamówić i uruchomić?

CANAL+ telewizja przez internet to usługa oferująca dostęp zarówno do kanałów telewizji na żywo, jak również materiałów VOD (wideo na życzenie). Co ciekawe – dostępna przez internet i do jej uruchomienia potrzebujemy tak naprawdę tylko dostępu do sieci, karty płatniczej i ekranu do oglądania – dużego, lub tego z urządzenia mobilnego.

Przygotowałem dla Was kilka materiałów dotyczących CANAL+ telewizja przez internet. W pierwszym filmie omówię najważniejsze informacje o usłudze oraz podpowiem czym jest, co oferuje oraz czego potrzebujemy by ją zamówić i uruchomić. W kolejnych filmach przyjrzę się szczegółowo ofercie oraz wyjaśnię jak ją skonfigurować i używać usługi na poszczególnych platformach oraz jakie ciekawe funkcje przygotował CANAL+.

CANAL+ telewizja przez internet możecie zamówić pod tym linkiem,

Materiał powstał we współpracy z CANAL+.