Bezpieczeństo i prywatność są najważniejsze. O co chodzi z tym VPN-em?

Surfshark to jeden z popularniejszych VPN-ów, a usługi tego typu zyskują coraz większą popularność. Jak wygląda ten rynek od środka, jak zachowują się użytkownicy VPN-ów i do czego potrzebują takich narzędzi? Pytamy bezpośrednio u źródła.

Ostatnie kilka lat to niemała zmiana, jeśli chodzi o model i tryb pracy. Coraz więcej osób organizuje tak zwany home office i wykonuje obowiązki przy własnym biurku, zamiast odwiedzać biuro. Nie wszystkie czynności można w ten sposób wykonać, ale ich liczba urosła w okresie pandemii, gdy nie było tak naprawdę innej wyjścia. Umożliwienie pracownikom uzyskania dostępu do wewnętrznych systemów odbywa się między innymi właśnie dzięki VPN-owi, ale nie tylko do tego służy. To sposób, na dotarcie do darmowych lub nawet płatnych treści oferowanych tylko w wybranych regionach, ale i metoda na pozostanie anonimowym i bezpiecznym, gdy korzystamy z otwartej sieci Wi-Fi na wyjeździe (w hotelu, na stacji benzynowej czy na lotnisku).

Polska na czele rynku VPN w Europie. Skąd to zainteresowanie?

O VPN-ach mogliście usłyszeć już wielokrotnie - materiały na ich temat pojawiały się na Antyweb, a także w wielu innych miejscach w Internecie. Od dłuższego czasu są też aktywnie reklamowane. Ale jak wyglądają realia takiej usługi? Jakie zmiany w zachowaniu użytkowników, jeśli takowe są, zauważają takie firmy? Czy sposób korzystania z VPN-a i Internetu w ogóle się zmienił w ostatnim czasie? To raczej narzędzie do pracy, czy także do rozrywki? Na te oraz wiele innych pytań odpowiadają Justas Pukys - Surfshark VPN Product Owner oraz Povilas Junas - Marketing Operations Lead w Surfshark.

