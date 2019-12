Bezkompromisowy i jeszcze lepszy niż poprzednio: Huawei MateBook X (2019)

Huawei MateBook X Pro to komputer, którego wygląd i jakość wykonania nie pozostawia żadnych wątpliwości: to sprzęt z najwyższej półki. Dbałość o najdrobniejsze szczegóły sprawia, że to sprzęt który… potrafi zauroczyć. Jego wygląd aż krzyczy: minimalizm i klasyka. Ale nie oznacza to wcale, że zabrakło w tym sprzęcie innowacyjnych rozwiązań — wręcz przeciwnie.

Dotykowy ekran LTPS o przekątnej 13,9″ i rozdzielczości 3 000 x 2 000 pikseli robi ogromne wrażenie. Duże kąty widzenia (178 stopni), doskonałe kolory (100% pokrycia sRGB) i wysoka jasność (450 nitów) składają się na doskonałą całość. W kwestii mocy — użytkownicy mogą wybrać dwa silne procesory: Intel® Core ™ i7-8565U (8. generacji) lub Intel® Core ™ i5-8265U (8. generacji), podobnie zresztą sprawy mają się z pamięcią operacyjną (do dyspozycji 8 lub 16 GB LPDDR3 2 133 MHz). Jeżeli chodzi o pamięć wewnętrzną — tutaj też dwa warianty: dyski o pojemności 512 GB lub 1 TB (NVMe PCIe SSD) Niezależnie od ich wyborów, pod kątem graficznym sprzęt napędza zestaw kart NVIDIA® GeForce® MX250 2GB GDDR5 / Intel® UHD Graphics 620. Projektanci zadbali także o szybką kartę WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz 300 Mb/s, 5 GHz 1 733 Mb/s, 2 x 2 MIMO) oraz moduł łączności Bluetooth 5.0. Dla wielu zaskoczeniem jest wysoka jakość dźwięku — komputer faktycznie brzmi doskonale, czego zasługą są cztery głośniki oraz obsługa systemu Dolby Atmos. W świecie coraz szczuplejszych komputerów często słychać narzekania na brak uwielbianych portów — w Huawei MateBook X Pro znajdziemy port Thunderbolt 3 (USB-C), USB typu C oferujący przesyłanie danych, ładowanie i łączenie za pomocą MateDock 2), jedno USB typu A oraz 3,5 mm wejście audio. Myślę, że dla większości użytkowników będzie to zestaw w pełni satysfakcjonujący. Wszystko to zasilane akumulatorem 57,4 Wh, który pozwoli nawet na dwanaście godzin wygodnej pracy bez poszukiwania ładowarki.