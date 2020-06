Ich e-wizyty mogli podglądać inni pacjenci. Fatalna wpadka platformy do teleporad

E-wizyty, czyli konsultacje z lekarzami bez konieczności wychodzenia z domu, zyskują na popularności. Od kilku dobrych lat rosną siłę — i kolejne platformy ułatwiające taką formę kontaktu dodają nowe funkcje, które pozwalają pacjentom na jeszcze wygodniejszą formę kontaktu. Babylon Health to opcja która wystartowała już siedem lat temu — londyński startup doskonale sobie radzi, a ostatnie obostrzenia pomogły mu zdobyć kolejną bazę klientów. Ale ostatnie informacje o których donoszą użytkownicy nie wyglądają specjalnie optymistycznie. Najwyraźniej bowiem przypadkowi ludzie mogli obserwować internetowe konsultacje innych pacjentów.

Babylon Health nie chowa głowy w piasek i momentalnie ustosunkował się do tych rewelacji. Właściciele platformy twierdzą, że taka fatalna wpadka dotyczyła niewielkiej, bo liczącej raptem trzy osoby, grupki pacjentów — i błąd który był za to odpowiedzialny został już załatany. Tuż po pierwszych sygnałach o nieprawidłowościach firma zlokalizowała problem, ale nie zmienia to faktu, że jedna osoba miała dostęp do ponad pięćdziesięciu nagrań z wideokonsultacji lekarzy z pacjentami. Pięćdziesięciu (!).

@babylonhealth Why have I got access to other patients video consultations through your app? This is a massive data breach. Over 50 video recordings are on this list! pic.twitter.com/hgkxiNWxZk

— Rory G (@Rory_Glover) June 9, 2020