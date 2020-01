Avast i AVG sprzedawali dane użytkowników za grube miliony dolarów. Doskonale znacie ich klientów

Bezczelne śledzenie użytkowników i sprzedaż ich danych

Na czym tak naprawdę polega cały proceder? Zależna od Avasta spółka Jumpshot miała w swojej ofercie handel danymi użytkowników — i produktem który wydaje się być wyjątkowo odrażający jest pakiet All Clicks Feed. W jego ramach można znaleźć takie hasła jak wszystkie wyszukiwania, wszystkie kliknięcia, każdy zakup, na każdej stronie — i to właśnie one były składowymi oferty Jumpshot. Dziennikarzom ze wspomnianych mediów udało się zdobyć próbkę takich danych — i choć informacje takie jak nazwiska czy adresy e-mail zostały wymazane, to nie zabrakło tam: wyszukań w Google, Mapach Google, YouTube czy fraz wpisywanych w wyszukiwarce rozmaitych stron pornograficznych. Wszystko to z dokładnymi adnotacjami czasowymi. Według specjalistów do spraw bezpieczeństwa — mimo wymazania części informacji, na podstawie tak bogatej bazy wciąż możliwym jest odkrycie danych poszczególnych użytkowników, zwłaszcza przy współpracy z serwisem, którego takowe dotyczą.