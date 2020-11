Właśnie Cię zaatakowali, a Ty nawet nie zauważyłeś. Jak się obronić?

Ale, aby “zaakceptować regulamin”, należy się zalogować. W mailu, który przedstawia nam taką konieczność znajduje się link łudząco podobny do tego, który rzeczywiście dotyczy wykorzystywanej przez nas usługi. Użytkownik jest przekierowywany na doskonale spreparowaną stronę, w której znajduje się okienko logowania – wyglądające tak samo, jak to prawdziwe. W adresie URL może zostać zamieniona jedna litera – w taki sposób, aby na pierwszy rzut oka ofiara nie nabrała podejrzeń. Strona internetowa zdaje się być bezpieczna, obecny jest certyfikat bezpieczeństwa, a połączenie realizowane jest przez protokół HTTPS – oczywiście da się to zrobić również na fałszywych witrynach konstruowanych przez cyberprzestępców.

Wystarczy się zalogować i potwierdzić regulamin? Czemu nie…

Fałszywa strona internetowa stworzona przez cyberprzestępców służy do tego, aby zebrać dane logowania użytkowników. Wpisując w spreparowane okienko kombinację: login / hasło, przesyłamy je do osób, które skonstruowały złośliwą kampanię i odtąd są one w stanie ów fakt wykorzystać. Nie dość, że właściwe konto w prawdziwej usłudze może zostać zwyczajnie przejęte, to w dodatku – mając na uwadze fakt, iż wielu użytkowników korzysta z tych samych haseł w innych witrynach – zagrożone mogą okazać się również inne dane, które do nas należą. Po “udanym” zalogowaniu się (według scenariusza cyberprzestępców), ofiara zazwyczaj jest przekierowywana do prawdziwej strony internetowej, przez co może się okazać, że mimo wszystko nie nabierze ona podejrzeń, iż została ona w sprytny sposób zaatakowana.