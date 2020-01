Kosmiczne wyniki Apple w IV kwartale 2019 roku

Giełda oczekiwała, że Apple zdoła wykręcić 88,38 mld dolarów przychodu, lecz wynik te znacznie przekroczono i firma wykazała 91,82 mld dolarów przychodu. To o 9% lepszy wynik w stosunku do ostatniego kwartału z zeszłego roku. Zysk za akcję wynosi 4,99 dolara, podczas gdy analitycy przewidywali, że będzie wynosić 4,55 dolara. Jak wspomniałem, za ponad połowę przychodu odpowiada sprzedaż smartfonów iPhone – blisko 56 mld dolarów.

Jak rozłożył się przychód na pozostałe kategorie? Usługi przyniosły 12,72 mld dolarów przychodu, więc zanotowano skok o 17% w porównaniu rok do roku. Nie wiemy jednak dokładnie jak radzą sobie App Store, Apple Music, Apple TV+ czy Apple News+ oraz Apple Arcade. Do tego grona należy oczywiście również pakiet iCloud, który wraz z Apple Music miał osiągnąć rekordowe wyniki. Pozostałe produkty (tutaj pojawiają się m. in. Apple Watch i AirPods) 10 mld dolarów przychodu – tutaj mówimy o aż 37% wzroście.