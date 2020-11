Nadciąga 7 sezon Apex Legends, a wraz z nim sporo nowości!

Jeśli interesuje Cię historia stojąca za tą legendą obejrzyj poniższym wideo. Mnie osobiście urzekło! Ciekawe czy powiążesz to z pewnym znanym filmem :)

Świat się zmienia!

Samo wyposażenie nie uległo zmianom. Nie została dodana żadna nowa broń, a zmodyfikowano jedynie ground loot (rzeczy, które możemy podnieść z ziemi) oraz to co dostępne jest w specjalnych skrzyniach z wyposażeniem, które co jakiś czas spadają na mapę. To normalny zabieg związany z próbą wprowadzenia powiewu świeżości i wpłynięcia na aktualną metę gry.

Całkowicie zmieniła się mapa. Nie mówimy tu o fabularnym wątku, który modyfikuje to co znamy. Tym razem zawitamy na Olimpie! To zupełnie nowa lokalizacja, która jest (a przynajmniej taki jest mój odbiór) dużo większa. To bardzo zróżnicowany świat, który wygląda obłędnie. Równocześnie mam pełną świadomość, że nie spodoba się każdemu, zresztą jak cała oprawa graficzna tej gry. Jest pełna kolorów i ciekawych efektów wizualnych.