Powtórzę się już pewnie nasty raz, ale to przecież śmieszne, że jedna z najpopularniejszych nawigacji online nie posiadała jeszcze do niedawna tak podstawowych informacji jak aktualna prędkość, czy możliwość zgłaszania zdarzeń drogowych. Braki te w ostatnich miesiącach udało się nadrobić, nie tylko w za granicą, ale również w Polsce. Teraz w zasadzie ostatnią funkcją, której brakuje jest właśnie informacja o ograniczeniach prędkości na danej drodze. Tym bardziej, że Waze, który też należy do Google, od dawna taką funkcję oferuje, więc potrzebna baza danych jest na wyciągnięcie ręki.

Wygląda jednak na to, że prośby użytkowników wreszcie zostaną wysłuchane. Jak donosi Android Police, ograniczenia prędkości w mapach Google zaczęły pojawiać się na szeroką skalę w kilku kolejnych krajach. Były już testowane między innymi w Wielkiej Brytanii, gdzie zniknęły, tylko po to aby pojawić się ponownie w ostatnich tygodniach. Teraz do grona szczęśliwców dołączają użytkownicy między innymi z Danii, Holandii, Szkocji, Irlandii czy wreszcie Francji. Na Twitterze zaczynają pojawiać się screenshoty i posty zadowolonych użytkowników.

One missing piece had been added to @googlemaps in France for helping the navigation: the speed limit remainder!

Some glitches and errors, but great improvement!! pic.twitter.com/LMs2NJaXX3

— blaquiere guillaume (@gblaquiere) March 10, 2020