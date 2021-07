Amazon Web Services banuje firmę stojącą za programem szpiegującym Pegasus

Według raportu Amnesty International, oprogramowanie szpiegujące Pegasus przekierowywało dane przez komercyjne usługi, takie jak Amazon Web Services i Amazon CloudFront, co miało chronić program NSO Group przed „niektórymi technikami skanowania internetu”. Amazon odnosząc się do tego dochodzenia zablokował konta związane z firmą NSO i wystosował krótkie oświadczenie dla serwisu The Verge:

Kiedy dowiedzieliśmy się o tej działalności, szybko zareagowaliśmy zamykając infrastrukturę i konta.

Okazuje się jednak, że NSO Group korzystało nie tylko z usług Amazona, ale również z usług takich firm, jak DigitalOcean i Linode. Według raportu NSO faworyzuje serwery w Europie i USA, w szczególności europejskie centra danych prowadzone przez amerykańskie firmy hostingowe.

Samo NSO opisuje Pegasusa jako narzędzie do inwigilacji terrorystów i cybeprzestępców, wykorzystując luki bezpieczeństwa w takich usługach, jak na przykład iMessage. Program jest w stanie zbierać dane z telefonu i aktywować kamerę oraz mikrofon użytkownika – a w konsekwencji szpiegować i podsłuchiwać prowadzone na smartfonie rozmowy telefoniczne. Według Amnesty International, Forbidden Stories oraz 17 serwisów informacyjnych, narzędzie było wykorzystywane przez rządy do szpiegowania między innymi polityków i dziennikarzy. Mówi się o 37 przeprowadzonych lub nieudanych atakach na telefony takich osób, jak dziennikarze New York Times i Associated Press, a także dwie kobiety powiązane z zabójstwem saudyjskiego dziennikarza Dżamala Ahmada Chaszukdżi. Podczas śledztwa ustalono, że na liście urządzeń nadzorowanych przez Pegasusa było 180 telefonów dziennikarzy, 600 polityków i 85 działaczy na rzecz praw człowieka. Jeśli chodzi natomiast o państwa, których rządy używały oprogramowania szpiegującego, wskazano między innymi Azerbejdżan, Kazachstan, Meksyk, Arabię Saudyjską, Węgry, Indie oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.

