Jeżeli ta sytuacja potrwa dłużej, Airbnb może bezpowrotnie zniknąć z rynku

To nie jest tak, że Airbnb od zawsze radziło sobie wyśmienicie. Firma miała swoje wzloty i upadki, gorsze i lepsze chwile — ale w ostatnich tygodniach wszystko zmierzało ku lepszemu. Aż tu nagle koronawirus znokautował usługę — dnia na dzień właściwie podcinając jej skrzydła w sposób, którego nikt się nie spodziewał. Sytuacja zrobiła się bardzo nieciekawa — ale ostatnia runda finansowania przyniosła zastrzyk w postaci miliarda dolarów. Jednak i ten może okazać się niewystarczający w dłuższej perspektywie — i jeżeli sytuacja szybko się nie ustabilizuje i działalność Airbnb nie wróci do normy, to nad startupem wisi widmo… upadku. Koniec zamknięcia i otwarcie granic może nie wystarczyć, by firma utrzymała się na rynku.

Tak przynajmniej wynika z analizy finansowej wykonanej przez specjalistów z Business Insidera, nawet jeżeli sytuacja z koronawirusem się ustatkuje i świat zacznie wracać do tego co było, istnieje duża szansa na to, że Airbnb i tak nie będzie miało powodów do świętowania i nadejdą trudne czasy. Po masowych zwolnieniach i problemach ekonomicznych, podróże jednak nie będą dla większości priorytetem. Automatycznie więc zainteresowanie usługami takimi jak Airbnb będzie maleć — co nie jest dla firmy dobrą wiadomością. A biorąc pod uwagę jej rozmach i codzienne koszta — nawet tak ogromna suma dofinansowania jak miliard dolarów może nie wystarczyć na utrzymanie jej przy życiu przez najbliższy rok. Bo, jeżeli wierzyć dotychczasowym informacjom, w sumie firma ma do dyspozycji mniej więcej 3-4 miliardy dolarów. Co to za koszta? Tysiące pracowników rozsianych po całym świecie, ogromne biura w San Francisco, serwery, rozwój i zarządzanie usługami online — w minionym roku wydatków było więcej niż przychodów. Tych pierwszych w 2019 miało być… ponad 5,1 miliarda dolarów. A dotychczasowe cięcie kosztów (marketing, zatrudnianie nowych ludzi, wypłacanie premii z opóźnieniem) może okazać się niewystarczające.