3 rzeczy które już teraz urzekły mnie w Xbox Series X

1. 60 klatek na sekundę nie tylko w teorii

Tak, tak, znam te teorie w świetle których ludzkie oko nie widzi 60 klatek na sekundę — i niezmiernie mnie one bawią. Nie wiem jak Wasze, ale moje 60 FPS dostrzega — co więcej, bardzo je lubię, niezależnie od gatunku. Ale w przypadku gier zręcznościowych, właściwie nie wyobrażam sobie grać inaczej. Obecna generacja dała nam sporo obietnic, ale większości z nich nie spełniła. Najwyraźniej Xbox Series X będzie doskonałą wymówką do powtórki i nadrobienia zaległości. Nagle gonienie wszystkich gier które chciałem ograć przed nadejściem nowych sprzętów straciło sens, bo i po co się spieszyć, skoro wszystko na nowym sprzędzie będzie działało… po prostu lepiej? I co najlepsze: twórcy / wydawcy nie muszą w tej kwestii kiwnąć palcem. Cała magia leży po stronie konsoli!

2. Jest piękniej niż było dotychczas

Niby banał — bo przecież gry z roku na rok stają się ładniejsze, a taka to magia rozwoju branży, coraz lepszych podzespołów i coraz większych możliwości. Tutaj jednak, podobnie jak w przypadku 60 FPS, mowa o leciwych grach które nie zostały już poprawione przez twórców — magia algorytmów. I we wspomnianym materiale doskonale to zaprezentowano na przykładzie Final Fantasy XIII. Kto pamięta jak źle wyglądała ta gra na Xboksie 360 (nawet w porównaniu z wersją PS3), ten ma powody do radości. Nareszcie w FFXIII zagramy na konsoli Microsoftu w dobrej jakości!