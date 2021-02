2020 był dobrym rokiem dla sprzedaży komputerów i akcesoriów. Odnotowano wzrost 62%

Rok 2020 był wyjątkowy pod wieloma względami. Zmusił wielu do zmiany stylu życia, podejścia do pewnych spraw, a także urządzeń z których korzystają. Sam wspomniałem o tym, że wybór komputera jeszcze nigdy nie był dla mnie taki trudny — bo tak naprawdę nie wiadomo jak długo potrwa obecna sytuacja. A skoro z komputera korzystam wyłącznie przy biurku, to po co wydawać znacznie więcej pieniędzy na laptop? No ale właśnie — przez lata mówiło się, że rynek PC umiera. Liczą się tylko smartfony i sprzęt przenośny. Niespodzianka, według najnowszego raportu grupy NPD, 2020 rok pod względem sprzedaży komputerów i akcesoriów (słuchawek, monitorów, klawiatur) był niesamowity. Mowa tu o wzroście rzędu 62% w porównaniu do roku poprzedzającego.