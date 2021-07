1500 satelitów Starlinka. Tak wygląda przyszłość?

Nadzieja na powodzenie przedsięwzięcia opiera się na samym Musku, którego – w przeciwieństwie do bankrutów – po prostu stać na dłuższe oczekiwanie na zysk i dopłacanie do interesu. Ale zauważyli dziennikarze, właśnie Starlink jest tą częścią biznesu Amerykanina, w której pokazuje najmniej typowej pewności siebie. Oficjalna nazwa programu testowego Starlinka to: „Better Than Nothing Beta Test”, a na zeszłorocznej konferencji Musk stwierdził otwarcie, że na razie głównym celem jest uniknięcie bankructwa. Przyznał jednocześnie, że Starlink nie jest technicznie przeznaczony do konkurencji z typowymi dostawcami i nie odbierze im klientów, ponieważ nie może dostarczyć internetu do dużych, gęsto zaludnionych miast.

Optymistyczna jest również przewaga technologiczna, czyli pomysł Muska. Firmy, które próbowały wcześniej, używały zwykle niewielu satelitów, które musiały orbitować na dużej wysokości – aby pokryć jak najwięcej terenu. Wielu odbiorców korzystało z tego samego źródła, co oczywiście obniżało prędkość sieci. Ponad 40 tysięcy mniejszych satelitów ma rozwiązać problem. Poza tym ludzie ufają wizjonerowi, a nie analitykom bankowym i złożyli już pół miliona zamówień przedsprzedażowych. Rząd amerykański nie tylko dał oficjalną zgodę na działanie Starlinka, ale przekazał blisko 900 mln. dolarów na rozwój satelitarnego internetu na wiejskich terenach Ameryki. Podobne rozwiązanie, czyli wsparcie państwa, jest planowane w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo test z 2019 roku wykazał, że dzięki sieci Muska wojsko USA może mieć stabilny, szybki internet nie tylko na polu walki, ale również w myśliwcu. Problem w miejscach najbiedniejszych można rozwiązać, jak się okazuje, przez wspólnie opłacany maszt, który odbiera sygnał Starlinka i rozdziela go między indywidualnych użytkowników. To wszystko może się udać, czego najlepszym dowodem niech jest fakt, że Jeff Bezos projektuje „Kuiper”, czyli bliźniaczy biznes nisko zawieszonych satelitów.