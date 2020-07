Wpisy o usługach pocztowych wymienionych we wstępie znajdziecie pod tymi linkami – Inbox, ProtonMail, Superhuman Mail i Hey.com.

MeMail – darmowa poczta email bez reklam

Zanim skorzystałem z zaproszenia do założenia konta premium, sprawdziłem jak wygląda ich propozycja darmowych kont. Nowe proste adresy są teraz na wagę złota, więc chciałem sprawdzić w jakich domenach można je za darmo założyć. Okazało się, że jest tylko jeden możliwy, w domenie @memail.com, ale za to wolne są jeszcze najprostsze z możliwych, czyli w postaci imienia. Dużo więcej domen możliwych jest do założenia w przy kontach premium, w tym chyba najlepsza z nich @mail.net.

Co jednak mnie zaskoczyło to fakt, że po założeniu konta i otworzeniu webmaila uruchomił mi się Outlook. Wszystkie wymienione we wstępie usługi pocztowe oferowały własne oprogramowanie dostępne czy to w przeglądarce czy na urządzeniach mobilnych, MeMail postanowił bazować w swojej usłudze już na gotowym rozwiązaniu od Microsoft.