Bardzo dobre zmiany na Filmwebie, ale teraz liczę na jeszcze więcej

Jak często odwiedzacie Filmweb? Zapewne robicie to często bezwiednie, szukając informacji o danym filmie czy serialu trafia się na ten serwis dzięki wysokiemu pozycjonowaniu w Google. Nie mam nic przeciwko temu, bo często znajduję tam potrzebne mi dane, opinie, oceny i recenzje. Te przedostatnie to bardzo silny atut Filmweba, bo jako jedyny w polskim Internecie może pochwalić się tak dużą społecznością i przeogromną, gigantyczną wręcz liczbą wystawionych ocen filmom i serialom przez użytkowników. Daje to solidny pogląd na to, jak dany tytuł został odebrany przez widzów w Polsce, bo oceny liczy się w setkach tysięcy i jest to jakiś wyznacznik jakości dla sporej części filmów i seriali. Nie zawsze jest to miarodajne, ale do tego jeszcze wrócimy, bo teraz warto zwrócić uwagę na zmiany, jakie wprowadzono na podstronach z filmami.

Oceny użytkowników i krytyków na Filmweb

Tam nareszcie zagościły oddzielne oceny od użytkowników serwisu i polskich krytyków filmowych. Ich liczba oscyluje wokół kilkunastu, a selekcja następuje na podstawie różnych czynników – wśród nich znajdziemy Tomasza Raczka, Dawida Adamka (z kanały Sfilmowani na YouTube) czy innych redaktorów Filmweb. Dodatkowo ułatwiono przeglądanie ocen innych osób, bo w bocznym panelu widnieją teraz dwie inne zakładki: „Znajomi” i „Chcą zobaczyć”, dzięki czemu można wygodnie przejrzeć oceny naszych znajomych na Filmweb oraz przyjrzeć się, kto jeszcze ma do nadrobienia dany tytuł.

Ocenianie poszczególnych sezonów seriali na Filmweb – nareszcie

Tym, co ucieszyło mnie jeszcze bardziej, jest wprowadzenie wystawiania ocen poszczególnym sezonom serialu. Ocenianie sezonów całościowo to prawdopodobnie najlepsza z możliwych metod oceny całego serialu. Dotychczas było to trochę utrudnione, bo wiele tytułów otrzymuje nowe serie po latach czy dłuższych przerwach, niektórzy z widzów wystawiali oceny nie widząc wszystkich serii i tak dalej – wtedy ocena była w pewnym stopniu zaburzona, a teraz będzie można wyraźnie zaznaczyć, które serie wiedzieliśmy i jak nam się spodobały.

Oczywiście każdy z aktywnych użytkowników musi teraz niejako powtórzyć cały proces od nowa i przyznać każdemu z sezonów oddzielną ocenę, by nowy system faktycznie zaczął działać, ale względem nowości to bardzo istotna zmiana, która wprowadzi wiele dobrego. Nie raz zdarza się, że kontynuacje zaniżają poziom serialu, a czasami go podnoszą – wtedy najbardziej fair jest wyciągnąć średnią lub medianę z wystawionych poszczególnym seriom ocen, by ostatecznie ocenić serial sprawiedliwie.

Cieszy mnie rozwój Filmweba, szczególnie że ewoluuje też mobilna odsłona serwisu. To właśnie ona widnieje na oficjalnych zrzutach ekranu w komunikacie traktującym o zmianach (zatytułowanym „Dwa miliony nowych stron na Filmwebie!„) Trochę szkoda, że porzucono rozwój aplikacji mobilnych, bo choć mówi się, że dobre mobilne witryny takowych nie potrzebują, to jednak w niektórych przypadkach dobrze byłoby mieć przy sobie aplikację takiego serwisu jak Filmweb.