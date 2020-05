Druga tura wiosennych porządków w x-kom. Dodano setki przecenionych produktów

Zasady promocji

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: porzadki i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje 04.05.2020 do 10.05.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Tydzień z desktopami x-kom

Wiosenne porządki to nie jedyna promocja z której można skorzystać w tym tygodniu. Kolejna, to gratka dla wielbicieli gamingu, a mianowicie rabatami objęte są desktopy x-kom, z których korzystają gracze drużyny x-kom AGO. To doskonała okazja, aby nabyć ten profesjonalny sprzęt w mocno obniżonej cenie. Wśród przecenionych desktopów znajdziecie między innymi:

