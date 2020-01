Czekacie na drugi sezon świetnego Watchmen? No to mam dla Was bardzo złe wieści

Dość zaskakujące informacje dotarły do nas od USA Today, które rozmawiało z twórcą serialu Watchmen (dostępny na HBO GO), Damonem Lindelofem. Mimo tego, że serial cieszył się dużą popularnością i zebrał pozytywne opinie…scenarzysta nie jest zainteresowany stworzeniem drugiego sezonu. Mówiąc szczerze, to niemałe zaskoczenie.

Szef programowy HBO, Casey Bloys natomiast powiedział jasno – nie będzie drugiego sezonu, jeśli Lindelof nie chce go zrobić – choć oczywiście są dumni z tego, co do tej pory powstało.

Nie potrafię sobie wyobrazić jak moglibyśmy zrobić to bez Damona zaangażowanego w serial w jakiś sposób.

Przeczytaj też: Recenzja serialu Watchmen na HBO GO

Czy Watchmen zasługują na drugi sezon? Moim zdaniem tak, choć nie ukrywam, że do połowy pierwszego byłem trochę rozczarowany – ale może dlatego, że znajomi napompowali balonik oczekiwań do granic możliwości. Są wątki, które zasługują na dalszą opowieść, dlatego decyzja o zaniechaniu produkcji drugiego sezonu jest mocno rozczarowująca.

Z drugiej strony, może to po prostu element promocji, a kiedy magicznym sposobem Lindelof zmieni zdanie, fani serialu będą otwierać szampany i strzelać fajerwerkami? Czas pokaże. Na chwilę obecną natomiast wszystko wskazuje na to, że drugi sezon Watchmen nie powstanie.

źródło