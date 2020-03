Valorant: nowa strzelanina od twórców LoL wygląda jak CS:GO w przyszłości. Będzie multiplayerowy hit?

Riot Games pojawiło się na rynku nagle, ale ich League of Legends z dnia na dzień rozkochało w sobie graczy z całego świata. Kilka miesięcy temu firma uchyliła rąbka tajemnicy w związku z ich kolejnymi projektami, które mają trafić na rynek w najbliższym czasie. Przypomnę: firma przyznała że trwają prace nad nowymi tytułami które będą m.in. bijatyką oraz strzelaniną z perspektywy pierwszej osoby (FPS). Drugi z tych projektów znaliśmy jako Projekt A — ale dziś firma odsłoniła karty w temacie. I wiemy już, że nadchodząca strzelanina sieciowa od Riot Games zatytułowana będzie Valorant.

Valorant: Riot Games przygotowuje prawdziwą konkurencję dla Counter Strike’a

Dwie pięcioosobowe drużyny, potyczki online, zakup wyposażenia na starcie i zmagania z podkładaniem bomby — brzmi znajomo? No właśnie — zarówno wczytując się w to co będzie oferować Valorant, jak i najzwyczajniej w świecie przyglądając się pierwszym materiałom pokazującym rundkę w grze — trudno odpędzić się od skojarzeń związanych z kultowym CS:GO.

Gra wygląda intrygująco i jeżeli marketing zadziała prawidłowo — prawdopodobnie szybko zrobi się o niej głośno. I kto wie, może za kilkanaście miesięcy to ona będzie jedną z najważniejszych turniejowych strzelanin? Riot Games mimo że nie mają zbyt wielu gier na swoim koncie, na doświadczenie w temacie raczej na brak doświadczenia narzekać w tej kwestii nie mogą.

VALORANT to nowa taktyczna strzelanka 5 na 5 od Riot Games, oparta na różnorodnych postaciach. Ten materiał prezentujący rozgrywkę z alfy został nagrany podczas wewnętrznego testu deweloperskiego — niech wgląd w samą rozgrywkę wynagrodzi wam jakość wideo. Jeśli podoba wam się to, co widzicie (lub słyszycie), zagrajcie z nami latem 2020.

Valorant: kiedy premiera strzelaniny od Riot Games?

Najnowsza produkcja Riot Games ma pojawić się na rynku jeszcze latem 2020. Póki co wiadomo że będzie dostępna na PC — w kwestii innych platform, na tę chwilę, cisza. Wiemy też, że będzie tytułem darmowym — choć prawdopodobnie chodzi tu o model free-to-play, ale na więcej konkretów w temacie jeszcze musimy zaczekać.