Korzystasz z VPN, czujesz się bezpiecznie, tymczasem usługom wycieka 1,2 TB danych. Ups

Tanio i dobrze. Za darmo i dobrze. — w żadne z nich nie wierzę już od lat. Świetnie widać to na przykładzie produktów, gdzie… owszem — są tańsze alternatywy, mogą mieć nawet te same podzespoły, ale różnica w cenie nie bierze się znikąd. I to nie jest tylko kwestia logotypu naklejonego (zdarza się nawet krzywo) na obudowie, ale też materiałów użytych w produkcji itd. W przypadku usług online sprawy wyglądają podobnie. To, że za coś nie płacimy nawet złotówki nie oznacza, że coś jest za darmo. A znacznie niższa niż u konkurencji cena powinna od razu zapalać lampkę ostrzegawczą. Tak sprawy mają się z usługami VPN za którymi stoją te same ekipy i są… no z porównaniem do tych zaufanych — tańsze. I jakby to powiedzieć… no głupio wyszło — bo VPNom korzystających z serwera Elasticsearch (za które najwyraźniej odpowiedzialni są ci sami ludzie — bo wszystkie płatności spływają do Dreamfii HK Limited) wyciekł ponad 1 TB danych użytkowników. Upsssss.