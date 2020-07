Prawie wygraliśmy turniej w Rocket Arena, nowej sieciowej strzelance EA

Rocket Arena to nowa gra studia Final Strike Games, w którym znajdziecie wielu weteranów specjalizujących się w rozgrywkach wieloosobowych. To produkcja typu cross-play hero arena, w której zróżnicowanych bohaterów łączy w pewien sposób jeden element. Otóż wszyscy używają jakiegoś rodzaju rakiet, co jest też kluczowe dla całej mechaniki rozgrywki. I tak, dobrze się domyślacie – rakiety oprócz tego, że są tu podstawową bronią, służą również do bardziej dynamicznych sposobów przemieszczania się z ukochanymi przez graczy rocket jumpami na czele. W poniższym materiale opowiadam o grze i pokazuję jak wygląda w akcji.

Ale nie pokazujemy Rocket Arena przypadkowo – zostaliśmy przez EA zaproszeni do wzięcia udziału w międzyredakcyjnym turnieju. Jak sami wiecie nie specjalizujemy się w grach, ale zarówno ja, Grzesiek jak i Tomek bardzo lubimy elektroniczną rozrywkę. Czasem gramy w sieci więcej, czasem mniej, ale stwierdziliśmy, że staniemy w szranki z pozostałymi redakcjami i nie przyniesiemy nazwie Antyweb wstydu. Myślę, że nam się to udało, ale najlepiej zobaczcie sami.

Materiał powstał we współpracy z EA.